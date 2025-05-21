Трамп выразил недоумение по поводу визита Зеленского в Южную Африку

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Американский президент Дональд Трамп иронично отреагировал на новость о визите украинского коллеги Владимира Зеленского в Южную Африку, передает Reuters.

"Я позвонил Зеленскому, и мне сказали, что он в Южной Африке. Я спросил: "Что, черт возьми, он там делает?" – со смехом сказал Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Тот объяснил, что Зеленский общался с представителями его страны. По словам президента ЮАР, в данный момент глава Украины ищет пути урегулирования конфликта.

"Он пытается заключить мир. Так что мы тоже вовлечены в этот процесс. И мы полностью поддерживаем ваши действия, потому что хотим, чтобы этот конфликт закончился", – подчеркнул Рамафоса.

Ранее Трамп отмечал, что Зеленский не самый легкий в общении человек, с ним зачастую "непросто иметь дело". Однако американский президент не смог ответить на вопрос, достаточно ли Украина прикладывает усилий для достижения договоренностей с Россией.

При этом Владимира Путина глава Белого дома назвал "приятным джентльменом" после их телефонного разговора, который он также охарактеризовал как "хороший".

