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26 мая, 07:15

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РИА Новости: закулисный переговорный процесс по Украине продолжается в Стамбуле

В Стамбуле продолжился закулисный переговорный процесс по Украине – СМИ

Фото: 123RF/rognar

На площадке в турецком Стамбуле продолжается закулисный переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Он добавил, что пока нет какой-либо ясности по вопросу о том, где продолжатся переговоры на официальном уровне. Вместе с тем Стамбул является удобной, проверенной и уже заявившей о себе переговорной площадкой, подчеркнул собеседник агентства.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

По данным СМИ, вторая встреча российской и украинской делегаций планировалась в Ватикане в середине июня, другие издания сообщали, что переговоры могут пройти в конце мая.

Однако затем появилась информация о том, что вероятной площадкой второго раунда переговоров вновь станет турецкий Стамбул.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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