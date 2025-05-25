Лавров и Фидан обсудят в Москве ситуацию вокруг переговоров России и Украины

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который будет находиться с рабочим визитом в Москве 25–27 мая, обсудят на встрече развитие ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Помимо этого, планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе разблокировку транспортного сообщения и коммуникаций, а также постконфликтное восстановление региона.

РФ и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе, добиться которого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3", отметили в министерстве.

Отдельной темой встречи станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Лавров и Фидан обсудят вопросы формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Более того, на переговорах затронут вопрос строительства АЭС "Аккую" и эксплуатацию газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".

По итогам прошлого года Турцию посетили 6,7 миллиона российских туристов, что составило около 12,7% от общего турпотока. В связи с этим пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности граждан РФ на турецких курортах, уточнили в дипведомстве.

Ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили двусторонние отношения, затронули региональные и глобальные вопросы. В частности, турецкий лидер указал на ключевое значение сотрудничества государств для решения региональных проблем.