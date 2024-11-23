МИД Турции созвонился с Лавровым для обсуждения двусторонних и региональных вопросов

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Главы Министерств иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров созвонились для обсуждения региональных проблем и двусторонних вопросов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Вечером в субботу, 23 ноября, министры провели звонок. Главы МИД также созванивались 13 ноября по тем же теме обсуждения.

Ранее Лавров заявил, что военное сотрудничество между Анкарой и Киевом вызывает недоумение на фоне заявлений о готовности помочь в разрешении украинского конфликта. Например, Турция поставляет оружие, которое ВСУ используют для "убийства российских военных и мирных граждан", подчеркнул политик. Однако несмотря на это Россия все же ценит усилия Анкары в разрешении конфликта на Украине, добавил Лавров.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал России новые предложения по контактам с Украиной, но российский лидер не стал уточнять детали, назвав их "интимными вещами".