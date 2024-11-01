Лавров считает, что военное сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение

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Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом вызывает недоумение на фоне заявлений о готовности помочь в разрешении украинского конфликта. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров, передает News.ru.

Например, Турция поставляет оружие, которое ВСУ используют для "убийства российских военных и мирных граждан", подчеркнул политик. Однако несмотря на это Россия все же ценит усилия Анкары в разрешении конфликта на Украине, добавил Лавров.

Министр напомнил, что именно Турция предоставила площадку для консультаций Москвы и Киева в 2022 году, а также помогла с "зерновой сделкой". Тогда стамбульские переговоры "похоронили" англосаксы, запретив украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон, отметил Лавров.

Между тем Владимир Путин неоднократно заявлял, что остается открытым для переговоров по конфликту. Так, на прошедшей встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом именно такую позицию он изложил. Президент Турции, в свою очередь, указал, что Путин стремится к постоянному прекращению огня на Украине.

Кроме того, Эрдоган передал России новые предложения по контактам с Украиной, но российский лидер не стал уточнять детали, назвав их "интимными вещами".