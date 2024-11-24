Путин обсудил с Эрдоганом повышение эффективности торгового сотрудничества

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Владимир Путин провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонный разговор. Лидеры стран обсудили повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.

"В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества", – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках разговора президенты затронули ряд международных тем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Владимира Путина в Турцию готовится давно, его ожидают и Москва, и Анкара. При этом он отметил, что на данный момент точной даты визита нет.

Вместе с тем Песков заявлял, что Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган еще не определили сроки визита российского президента в Турцию. Дата будет согласована по дипломатическим каналам.

