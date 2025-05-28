Politico: Путин почти уничтожил "золотой мост" Трампа для восстановления отношений

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Владимир Путин близок к разрушению "золотого моста" американского лидера Дональда Трампа, который был предложен последним для восстановления отношений с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Politico, которому передал данную информацию источник в администрации США.

Представитель Белого дома сообщил в беседе с изданием, что терпение Трампа находится "на исходе" из-за продолжающихся ударов по Украине, поэтому он размышляет о возможном введении санкций в отношении России.

Ранее Трамп раскритиковал Путина из-за массированных ударов российской армии по украинским объектам. Американский лидер заявил, что рассматривает возможность ужесточения санкций. Кроме того, он указал, что Путин "играет с огнем", так как если бы не он, то "с Россией бы уже случилось много плохих вещей".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал высказывания президента США с эмоциональной перегрузкой. Он также подчеркнул, что Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны.

Эксперты тоже предполагают, что подобные заявления Трампа могут быть связаны с усталостью от урегулирования конфликта по Украине, а также с попыткой надавить на его стороны.

