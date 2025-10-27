Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Владимир Путин является самым популярным лидером в мире, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI .

Он объяснил, что в Западной и Восточной Европе, Канаде, Азии и на Ближнем Востоке невозможно встретить никого, кому бы не нравился российский лидер.

"Путин словно всемирная знаменитость", – указал Карлсон.

Причина популярности президента России в том, что он во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных, в отличие от лидеров западных стран, резюмировал журналист.

Ранее 77% опрошенных россиян заявили о своем доверии Путину. При этом 79% граждан уверены, что президент хорошо выполняет свою работу.

Довольны работой премьер-министра Михаила Мишустина 58% респондентов, 53% оценили деятельность правительства как положительную. При этом политической партии "Единая Россия" доверяют 41% опрошенных россиян.

