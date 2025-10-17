Путину доверяют 77% россиян

Фото: kremlin.ru

77% опрошенных россиян заявили о доверии к Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Исследование проводилось с 10 по 12 октября, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек.

Согласно опросу, 79% граждан уверены, что президент хорошо выполняет свою работу. 58% довольны работой премьер-министра Михаила Мишустина, а 53% положительно оценили деятельность российского правительства.

Также исследование показало уровень поддержки политических партий. "Единой России" доверяет 41%, КПРФ – 8%, ЛДПР получила 11% голосов, а партии "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" – по 3%.

Ранее проводился опрос, который показал, что 99% молодых россиян 18–24 лет считают себя патриотами. Данный показатель вырос на 16% с 2016 года.

