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24 мая, 20:00

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Институт Склифосовского запустит виртуальный тур по флагманскому центру

Институт Склифосовского запустит виртуальный тур по флагманскому центру

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В Москве планируют запустить виртуальный тур по флагманскому центру института имени Склифосовского. Отправиться на 3D-экскурсию смогут пациенты, которые готовятся к госпитализации, будущие сотрудники, а также школьники, мечтающие стать врачами. У них появится возможность пройти по всем этажам, начиная от боксов, куда заезжают машины скорой помощи, и заканчивая диагностическими отделениями.

Виртуальная экскурсия будет доступна на официальном сайте Музея современной истории России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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