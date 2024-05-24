Институт Склифосовского запустит виртуальный тур по флагманскому центру

В Москве планируют запустить виртуальный тур по флагманскому центру института имени Склифосовского. Отправиться на 3D-экскурсию смогут пациенты, которые готовятся к госпитализации, будущие сотрудники, а также школьники, мечтающие стать врачами. У них появится возможность пройти по всем этажам, начиная от боксов, куда заезжают машины скорой помощи, и заканчивая диагностическими отделениями.

Виртуальная экскурсия будет доступна на официальном сайте Музея современной истории России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.