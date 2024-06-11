11 июня, 09:45Технологии
Спрос на умные бытовые приборы и колонки стал увеличиваться в России
Система "Умный дом" становится популярнее в России. Как отмечают эксперты, чаще всего россияне обзаводятся интеллектуальными бытовыми приборами и колонками, при этом количество предложений на рынке высоких технологий увеличивается. Специалисты говорят, что спрос в этом сегменте растет на десятки процентов в год.
Сколько стоят интеллектуальные приборы и какие бытовые задачи они помогают решать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.