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11 июня, 09:45

Технологии

Спрос на умные бытовые приборы и колонки стал увеличиваться в России

Спрос на умные бытовые приборы и колонки стал увеличиваться в России

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Система "Умный дом" становится популярнее в России. Как отмечают эксперты, чаще всего россияне обзаводятся интеллектуальными бытовыми приборами и колонками, при этом количество предложений на рынке высоких технологий увеличивается. Специалисты говорят, что спрос в этом сегменте растет на десятки процентов в год.

Сколько стоят интеллектуальные приборы и какие бытовые задачи они помогают решать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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