"Техно": приложение "Узнай Москву" расскажет об истории городских улиц и зданий

Более 10 лет работает интерактивный портал "Узнай Москву", где собраны 250 прогулочных маршрутов, на которых москвичи и гости столицы могут узнать историю улиц, площадей, памятников и зданий.

Также в сервисе можно найти подробную информацию, ретро-фотографии, послушать аудио-гид или пройти тест на эрудицию. Кроме того, он предоставляет возможность всем желающим отправиться в виртуальный тур по зданиям, в которые невозможно попасть.

Подробнее – в программе "Техно".