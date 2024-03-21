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21 марта, 12:45

Технологии

"Техно": приложение "Узнай Москву" расскажет об истории городских улиц и зданий

"Техно": приложение "Узнай Москву" расскажет об истории городских улиц и зданий

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Более 10 лет работает интерактивный портал "Узнай Москву", где собраны 250 прогулочных маршрутов, на которых москвичи и гости столицы могут узнать историю улиц, площадей, памятников и зданий.

Также в сервисе можно найти подробную информацию, ретро-фотографии, послушать аудио-гид или пройти тест на эрудицию. Кроме того, он предоставляет возможность всем желающим отправиться в виртуальный тур по зданиям, в которые невозможно попасть.

Подробнее – в программе "Техно".

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