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Новости

15 марта, 11:30

Новости

Сервисы ИИ в Москве смогут распознавать 54 заболевания – Собянин

Сервисы ИИ в Москве смогут распознавать 54 заболевания – Собянин

Собянин одобрил 12 проектов по программе создания мест приложения труда

Собянин: московские культурные центры поставили рекорд посещаемости

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Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Собянин: каждая станция Кольцевой линии метро – объект культурного наследия

Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Московские рентгенологи готовы к тестированию и внедрению новых сервисов компьютерного зрения для лучевых исследований, среди них – деструкции легкого, изменения мягких тканей грудной клетки и сосудов головного мозга. Искусственный интеллект сможет распознавать до 54 заболеваний. Подробности появились в телеграм-канале Сергея Собянина.

В столице расширят перечень программ искусственного интеллекта для диагностики детских патологий, в том числе диспластических изменений в тазобедренном суставе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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