Сервисы ИИ в Москве смогут распознавать 54 заболевания – Собянин

Московские рентгенологи готовы к тестированию и внедрению новых сервисов компьютерного зрения для лучевых исследований, среди них – деструкции легкого, изменения мягких тканей грудной клетки и сосудов головного мозга. Искусственный интеллект сможет распознавать до 54 заболеваний. Подробности появились в телеграм-канале Сергея Собянина.

В столице расширят перечень программ искусственного интеллекта для диагностики детских патологий, в том числе диспластических изменений в тазобедренном суставе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.