Второй за день сбой произошел в работе соцсети X

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Пользователи соцсети X из ряда стран сообщили о втором за 10 марта масштабном сбое в работе соцсети, говорится на сайте Downdetector.

Эта волна жалоб на работу соцсети зафиксирована в районе 16:30 по московскому времени. Больше всего сообщений о неполадках поступает из Японии и США – по 45 и 40 тысяч заявок соответственно. Кроме того, на работу площадки жалуются жители Великобритании, ФРГ, Канады, Франции, Бразилии и ряда других стран.

Пользователи преимущественно сообщают о проблемах в работе мобильного приложения и сайта X. Вместе с тем фиксируются трудности при соединении с сервером.

Первый сбой произошел около 13 часов по московскому времени. Тогда на неполадки пожаловались свыше 70 тысяч граждан Японии. Также проблемы фиксировались в Великобритании, Германии, США, Франции и других странах. Пользователи сообщали о трудностях при входе на сайт, об отсутствии соединения с сервером, а также о неполадках в приложении.

