Москонцерт открыл новогодний сбор помощи для детей из новых регионов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В преддверии новогодних праздников Культбригада Москонцерта при поддержке департамента культуры Москвы открыла сбор гуманитарной помощи для детей из новых российских регионов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

До 12 декабря все желающие могут принести новогодние подарки для малышей и школьников. Ребятам можно передать книги, развивающие игры, канцелярию и небольшие игрушки, после чего Культбригада доставит гумпомощь на территории новых регионов. Пункт приема работает круглосуточно во Дворце культуры имени С. П. Горбунова по адресу Новозаводская улица, дом 27.

Артисты Москонцерта регулярно выступают в приграничных районах России, включая территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для местных жителей разработаны детские и взрослые музыкально-поэтические программы. С 2022 года проведено более 1 150 мероприятий, которые посетили свыше 157 тысяч человек.

С мая 2023-го выезды Культбригады в зону СВО почти всегда сопровождаются доставкой гумпомощи для военных и мирных жителей. Им передают технику, книги и медоборудование. Всего с начала спецоперации Культбригада собрала более 70 тонн гуманитарных грузов.

В 2024-м во Дворце культуры имени Горбунова Москонцерт открыл пункт сбора помощи для жителей приграничья. К сбору присоединились культурные учреждения, волонтерские и коммерческие организации.

Совместно с общественным движением Народный фронт в августе прошлого года в Курскую область передали 20 тонн гумпомощи, а в сентябре в Белгородскую и Курскую области – еще 16 тонн. В состав груза вошли лекарства, продукты питания, одежда и принадлежности для детей.

Ранее Культбригада Москонцерта поддержала российских военнослужащих на передовой в Запорожской области. Кроме того, артисты организовали лекции и мастер-классы для молодежи. Мероприятия провели гендиректор Москонцерта Илья Бачурин, а также певец и заслуженный артист Подмосковья Павел Быков.