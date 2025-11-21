Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 08:32

Общество

Москонцерт открыл новогодний сбор помощи для детей из новых регионов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В преддверии новогодних праздников Культбригада Москонцерта при поддержке департамента культуры Москвы открыла сбор гуманитарной помощи для детей из новых российских регионов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

До 12 декабря все желающие могут принести новогодние подарки для малышей и школьников. Ребятам можно передать книги, развивающие игры, канцелярию и небольшие игрушки, после чего Культбригада доставит гумпомощь на территории новых регионов. Пункт приема работает круглосуточно во Дворце культуры имени С. П. Горбунова по адресу Новозаводская улица, дом 27.

Артисты Москонцерта регулярно выступают в приграничных районах России, включая территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для местных жителей разработаны детские и взрослые музыкально-поэтические программы. С 2022 года проведено более 1 150 мероприятий, которые посетили свыше 157 тысяч человек.

С мая 2023-го выезды Культбригады в зону СВО почти всегда сопровождаются доставкой гумпомощи для военных и мирных жителей. Им передают технику, книги и медоборудование. Всего с начала спецоперации Культбригада собрала более 70 тонн гуманитарных грузов.

В 2024-м во Дворце культуры имени Горбунова Москонцерт открыл пункт сбора помощи для жителей приграничья. К сбору присоединились культурные учреждения, волонтерские и коммерческие организации.

Совместно с общественным движением Народный фронт в августе прошлого года в Курскую область передали 20 тонн гумпомощи, а в сентябре в Белгородскую и Курскую области – еще 16 тонн. В состав груза вошли лекарства, продукты питания, одежда и принадлежности для детей.

Ранее Культбригада Москонцерта поддержала российских военнослужащих на передовой в Запорожской области. Кроме того, артисты организовали лекции и мастер-классы для молодежи. Мероприятия провели гендиректор Москонцерта Илья Бачурин, а также певец и заслуженный артист Подмосковья Павел Быков.

Сергей Собянин рассказал, как культбригада Москонцерта поддерживает бойцов СВО

Читайте также


обществогород

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика