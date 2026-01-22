Форма поиска по сайту

22 января, 09:48

Происшествия

Генконсульство РФ подтвердило, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генконсульства РФ в Стамбуле.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая", – говорится в сообщении.

В диппредставительстве указали, что ожидают от турецких властей выяснения всех деталей и причин гибели спортсмена.

Свечников пропал 24 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Возможной причиной ЧП могло стать ухудшение самочувствия спортсмена, однако СМИ писали, что Свечников плыл в неправильном направлении.

Мать россиянина усомнилась, что сын мог сам уйти с дистанции. Женщина заявила, что подаст в суд на организаторов заплыва и будет требовать компенсации.

За информацию о местоположении Свечникова его семья объявила награду в 500 тысяч лир (около 950 тысяч рублей).

31 октября прошлого года активные поиски спортсмена были прекращены. Тем не менее генконсульство России в Стамбуле подчеркивало, что следствие не закончено.

Тело Свечникова удалость найти во время очистки дна в проливе Босфор 20 января. На следующий день родственники спортсмена прибыли в Стамбул для опознания и проведения ДНК-теста.

Мать Свечникова заявила, что тату ее сына и найденного в Босфоре погибшего совпадают

происшествияспортза рубежом

