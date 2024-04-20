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Новости

20 апреля, 15:30

Происшествия

Новости мира: четыре человека погибли в ОАЭ из-за сильных дождей

Новости мира: четыре человека погибли в ОАЭ из-за сильных дождей

Автомобили столкнулись на съезде с Алтуфьевского шоссе в Москве

Суд в Москве изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве байкера Шахину Аббасову

Пять человек погибли в результате аварии в Уфе

Новости мира: в Казахстане фиксируют сильнейший весенний паводок за последние 80 лет

Суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве байкера в Москве

Суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве московского мотоциклиста

Новости мира: в Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана

Новости мира: человек погиб из-за взрыва на военной базе в Ираке

Подозреваемого в убийстве мотоциклиста из Люблино задержали и доставили на допрос в Москву

Четыре человека погибли в ОАЭ из-за сильных ливней. Трое из них оказались рабочими из Филиппин, сообщили власти страны. Два человека были в утонувшем автомобиле, третий попал в аварию. Также ранее сообщалось, что из-за непогоды погиб один пожилой местный житель – он находился в автомобиле, который унесло водой.

Шахматист из Нигерии Тунде Онакоя сыграл самую долгую партию и побил мировой рекорд. Поединок длился 58 часов. Нигериец хотел побить предыдущий мировой рекорд, чтобы заработать один миллион долларов. Деньги он планирует потратить на образование детей по всей Африке.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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