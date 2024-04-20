Новости мира: четыре человека погибли в ОАЭ из-за сильных дождей

Четыре человека погибли в ОАЭ из-за сильных ливней. Трое из них оказались рабочими из Филиппин, сообщили власти страны. Два человека были в утонувшем автомобиле, третий попал в аварию. Также ранее сообщалось, что из-за непогоды погиб один пожилой местный житель – он находился в автомобиле, который унесло водой.

Шахматист из Нигерии Тунде Онакоя сыграл самую долгую партию и побил мировой рекорд. Поединок длился 58 часов. Нигериец хотел побить предыдущий мировой рекорд, чтобы заработать один миллион долларов. Деньги он планирует потратить на образование детей по всей Африке.

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