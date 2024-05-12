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12 мая, 07:30

Политика

Новости мира: 28 палестинцев погибли из-за авиаударов армии Израиля по сектору Газа

Новости мира: 28 палестинцев погибли из-за авиаударов армии Израиля по сектору Газа

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По меньшей мере 28 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по центральной части сектора Газа. Такие данные приводят местные власти. Вдобавок к этому, сообщается, что в результате атаки погиб один из заложников ХАМАС – 51-летний мужчина, взятый в плен в октябре 2023 года.

Тем временем ночью 12 мая в Швеции подвели итоги музыкального конкурса "Евровидение" или, как его назвала представитель МИД России Мария Захарова, "оргии, шабаша и ритуального святотатства". Мероприятие подверглось массовой критике из-за беспрецедентного эпатажа участников, а также допуска к участию Израиля. В 2024 году победил швейцарский рэпер Nemo, который после вручения статуэтки разбил награду прямо на сцене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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