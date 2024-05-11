Два реактивных снаряда РСЗО "Град" сбили над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны России ликвидировали два украинских снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была пресечена 11 мая примерно в 10:00 по московскому времени. При этом в Белгороде и Белгородском районе был также объявлен режим ракетной опасности.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале порекомендовал не подходить к окнам, а также укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

"Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – добавил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО РФ за последние сутки ликвидировали 21 снаряд РЗСО RM-70 Vampire и 9 БПЛА над Белгородской областью, а также 7 дронов над Курской и Волгоградской областями.

