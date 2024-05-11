Голландского исполнителя отстранили от участия в финале "Евровидения-2024"

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Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале музыкального конкурса "Евровидение-2024". Об этом сообщила пресс-служба союза.

По информации пресс-службы, женщина из съемочной группы направила жалобу против Клейна из-за инцидента, который произошел после выступления певца в полуфинале 9 мая. По информации СМИ, исполнитель якобы угрожал девушке.

В связи с этим шведские правоохранительные органы провели расследование инцидента и уже направили дело в прокуратуру.

"Пока идет судебный процесс, его участие в конкурсе представляется нецелесообразным", – сказано в заявлении ЕВС.

Не уточняется, о каких именно угрозах идет речь. Сам певец не комментирует инцидент. На время расследования голосование на конкурсе было отложено.

"Евровидение-2024" проходит с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. В 2024-м песенный конкурс состоится в 68-й раз.

Победителем "Евровидения-2023" стала шведская певица Лорин. Мальме выбрали после тщательного отбора. В ходе него были изучены технические возможности для проведения мероприятия, возможность размещения журналистов, болельщиков, делегаций, инфраструктура и иные критерии. До этого в городе проводили "Евровидение" в 1992 и 2013 году.

