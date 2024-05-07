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07 мая, 07:45

Политика

Экипаж танка Т-80 ВС РФ уничтожил опорные пункты ВСУ рядом с Белгородской областью

Экипаж танка Т-80 ВС РФ уничтожил опорные пункты ВСУ рядом с Белгородской областью

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Российские военнослужащие уничтожили опорные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. После сообщений от разведчиков по замаскированным позициям противника отработал экипаж танка Т-80.

В ходе боев на этом направлении возле Синьковки, Крахмального и Стельмаховки противник потерял до 120 военных, а также два танка, включая еще один немецкий Leopard. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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