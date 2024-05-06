ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах Синьковки и Червоной Дибровы в ЛНР

Российские мотострелковые подразделения заняли более выгодные рубежи и при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки и Червоной Дибровы. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих.

Тем временем в ДНР взято под контроль Очеретино. Продолжаются бои в районе Архангельского. Подробности об этих и других событиях в зоне спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.