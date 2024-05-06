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06 мая, 11:30

Политика

ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах Синьковки и Червоной Дибровы в ЛНР

ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах Синьковки и Червоной Дибровы в ЛНР

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Российские мотострелковые подразделения заняли более выгодные рубежи и при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки и Червоной Дибровы. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих.

Тем временем в ДНР взято под контроль Очеретино. Продолжаются бои в районе Архангельского. Подробности об этих и других событиях в зоне спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

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