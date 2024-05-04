Российские военные саперы разминируют Авдеевку

Российские военные саперы полностью разминируют Авдеевку, чтобы город вернулся к мирной жизни. Перед выходом на минное поле саперы проходят инструктаж и проводят калибровку оборудования.

Как рассказали сотрудники инженерно-саперных подразделений ВДВ, предстоит освободить территории от противопехотных и противотанковых мин. Такая работа проводится только днем, чтобы сами саперы не наткнулись на взрывоопасные находки.

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