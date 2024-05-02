RT: майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара по Одессе

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

Майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара по цели в Одессе. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает телеграм-канал RT.

"Майор ВСУ Безсонов ликвидирован после удара по цели в Одессе в ночь на 1 мая", – указано в сообщении.

Уточняется, что местные власти подтвердили гибель майора, но не сообщили никаких подробностей.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ликвидировали четырнадцать иностранных наемников ударом по Николаеву.

Уточнялось, что удар нанесли по гостиницам "Ривьера" и "Хелен", в которых располагались иностранные наемники. Позднее на места приехали восемь машин скорой помощи с мигалками. Посты военных и СБУ заблокировали подъезды отелей.

