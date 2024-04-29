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29 апреля, 12:30

Политика

Новобахмутовка перешла под контроль российской армии

Новобахмутовка перешла под контроль российской армии

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Новобахмутовка перешла под контроль российской армии, сообщили в Минобороны РФ. Село находится к северо-западу от Авдеевки в ДНР.

Взятие Новобахмутовки нарушит логистику украинских войск, а также создаст угрозу для частей ВСУ, которые обороняют село Бердычи. Военный эксперт Сергей Ткаченко отметил, что на эти населенные пункты опирается линия обороны ВСУ, которая станет разваливаться по ходу движения ВС РФ.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 593 украинских самолета, 270 вертолетов, свыше 23,5 тысячи беспилотников и 509 зенитных ракетных комплексов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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