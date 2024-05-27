Эксперты рассказали об опасности мальтийской лихорадки, обнаруженной в Самаре

Фото: 123RF/herraez

Обнаруженной в Самаре мальтийской лихорадкой, также известной как бруцеллез, можно заразиться от инфицированных животных. Об этом сообщает RT со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

Эксперт объяснила, что бруцеллез является инфекцией, которую вызывают бактерии рода Brucella. В основном заразиться могут люди, которые имели прямой контакт с больными животными. По ее словам, в зону риска попадают работники животноводческих ферм и мясокомбинатов. Также, уточнила она, заболеть можно при употреблении в пищу продуктов животного происхождения, в которых содержится инфекция.

Терапевт Александр Малов, в свою очередь, подчеркнул, что вакцина против данной лихорадки не может обеспечить человеку длительный иммунитет. Он призвал сотрудников сферы фермерского хозяйства проходить ревакцинацию ежегодно. Также, отметил он, вакцинации от бруцеллеза подлежит скот, который необходимо держать под строгим наблюдением ветеринаров.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что заражение сопровождается такими симптомами, как лихорадка и интоксикационный синдром, связанный с поражением внутренних органов.

"Происходит довольно разнообразное поражение внутренних органов, начиная от суставов, заканчивая нервной системой и даже мочевыделительной и половой системой. Это инфекционное заболевание, которое может приводить к серьезным последствиям, вплоть до бесплодия или хронического поражения суставов", – подчеркнул специалист.

Инфекционист также отметил, что при лечении человека применяется антибактериальная терапия, начать которую необходимо в кратчайшие сроки, пока у зараженного не развились хронические заболевания.

Для профилактики инфекции в медицине используется неспецифическая практика, связанная с ветеринарным контролем, уточнил Вознесенский. Она заключается в проверке продуктов животного происхождения на наличие бактерий, вызывающих инфекцию, до попадания в торговую сеть и на пункты общественного питания.

Вспышку бруцеллеза у скота в Самаре прокомментировали и в Роспотребнадзоре. Сотрудники управления ведомства по Самарской области подчеркнули, что пострадавших среди людей нет. Также они заявили о проведении противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением инфекции у мелкого рогатого скота.

В связи со случившимся в Куйбышевском районе Самары был введен карантин, отметили в пресс-службе департамента ветеринарии региона. В ведомстве уточнили, что мальтийская лихорадка была обнаружена в личном подсобном хозяйстве.

"В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением – ввозить и вывозить животных, заготавливать корма. В неблагополучном пункте на время действия карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных", – сказано в объявлении департамента.

Ранее сообщалось, что в Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ представили систему внутреннего мониторинга состояния крупного рогатого скота. Работа механизма основывается на сенсорах, которые оценивают здоровье животных в режиме реального времени.

