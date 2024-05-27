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Новости

27 мая, 17:08

Происшествия

Два сотрудника "Тепловодоканала" пострадали при обстреле Энергодара со стороны ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Украинские силы атаковали систему водозабора в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. В результате вражеского удара пострадали два работника "Тепловодоканала", рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Это террористический акт. Всего в район водозабора ударили артиллерией пять раз", – передает ТАСС ее слова.

Ранее украинские войска нанесли удар при помощи дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС.

На станции заявили, что на протяжении двух дней по жилым и социальным объектам Энергодара было совершено несколько атак беспилотниками. Там также подчеркнули, что удары по мирному населению, ЗАЭС и ее инфраструктуре недопустимы. В пресс-службе указали, что такие обстрелы являются террористическими атаками.

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