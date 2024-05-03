Песков назвал очень опасными слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

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Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину очень важны и опасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Париж в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в конфликт вокруг Украины.

"Это очень опасная тенденция", – подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подтвердил, что СВО продолжится до того момента, когда Россия добьется всех поставленных целей.

Ранее Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если ВС РФ прорвут линию фронта. По его мнению, многие государства "поняли" французский подход и согласились с позицией Парижа.

Впервые лидер Франции заявил о возможности отправки сухопутных войск Запада на Украину еще 27 февраля 2024 года. По словам директора СВР РФ Сергея Нарышкина, военный контингент на первом этапе может составить две тысячи человек.