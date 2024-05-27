Боррель: все страны ЕС полностью возобновили финансирование БАПОР

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Все страны ЕС полностью возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу дипслужбы Евросоюза Жозепа Борреля.

Позднее на этой неделе Еврокомиссия переведет новый транш этой организации, отметил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Он уточнил, что министры потребовали от Израиля перестать блокировать работу БАПОР и финансовые ресурсы администрации Палестины.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что финансирование БАПОР необходимо восстановить в полном объеме. В противном случае, шантажирующие агентство отказом от предоставления финансовой помощи разделят вину Израиля за последствия такого решения для сектора Газа, подчеркнул Небензя.

7 октября обострился конфликт на Ближнем Востоке, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики ХАМАС проникли в страну и взяли в заложники военных и мирных жителей. В качестве ответных мер армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".