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07 мая, 23:30

Политика

ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу ВСУ

ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу ВСУ

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Российские десантники-артиллеристы уничтожили самоходную гаубицу ВСУ. Для выполнения задачи на северском направлении использовалось орудие "Мста" 152-го калибра. Корректировка огня велась с помощью беспилотника.

Также танкисты группировки "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра. Обнаружить цели помогла воздушная разведка. Огонь российские военные вели с расстояния более трех километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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