Российские десантники-артиллеристы уничтожили самоходную гаубицу ВСУ. Для выполнения задачи на северском направлении использовалось орудие "Мста" 152-го калибра. Корректировка огня велась с помощью беспилотника.

Также танкисты группировки "Днепр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра. Обнаружить цели помогла воздушная разведка. Огонь российские военные вели с расстояния более трех километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.