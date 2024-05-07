Праздничные мероприятия в честь юбилея ВДНХ стартуют 8 мая

В 2024 году ВДНХ исполняется 85 лет. Отмечать юбилейную дату начнут 8 мая.

Для посетителей выставочного комплекса проведут тематические экскурсии и мастер-классы. На них расскажут об истории ВДНХ, познакомят с уникальной космической техникой и покажут один из самых красивых павильонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.