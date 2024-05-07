07 мая, 16:15Политика
Порядка 2,6 тыс человек присутствовали в Кремле на инаугурации Владимира Путина
Во вторник, 7 мая, в Москве состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России. В Большом Кремлевском дворце Владимир Путин принес присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда. Всего на церемонии присутствовали порядка 2,6 тысячи человек.
После присяги в Андреевском зале БКД президент РФ произнес инаугурационную речь. Он поблагодарил граждан России за оказанное доверие и поддержку.
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