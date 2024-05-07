Маск счел недооцененной идею писателя Кинга о поединке Путина и Зеленского

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Американский предприниматель Илон Маск считает недооцененной идею писателя Стивена Кинга разрешить российско-украинский конфликт путем поединка Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По мнению Маска, такой способ решения противоречий имеет смысл.

Кинг ранее предложил главам России и Украины встретиться в формате один на один, чтобы достичь консенсуса и остановить боевые действия. При этом писатель призвал транслировать онлайн противостояние. При этом Кинг, который неоднократно поддерживал Украину, выразил мнение, что победу в этом поединке одержит Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сейчас не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам с Россией. Он напомнил, что ситуация пока не поменялась, на Украине действует запрет президента страны Владимира Зеленского на какие-либо переговоры с РФ, поэтому разговор о возможных деталях вести преждевременно.

До этого Путин заявлял, что Москва готова к переговорам с Украиной по мирному урегулированию, но не в формате навязывания ей схем, которые не соответствуют действительности.

