Шеф Пентагона подтвердил приостановку в поставках оружия Израилю

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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США, его слова передает РИА Новости.

Остин указал, что речь идет об одной партии оружия и власти Штатов сейчас проводят оценку военной помощи, предоставляемой Израилю.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна продолжит защищать свою безопасность и бороться с врагами, даже если останется в одиночестве. Он поклялся, что никакое решение на любом международном форуме и никакое давление не помешает Израилю себя защищать. Нападение ХАМАС 7 октября 2023 года не было Холокостом "из-за отсутствия возможности это сделать", подчеркнул Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда ХАМАС выпустили из сектора Газа тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия начала операцию "Железные мечи".