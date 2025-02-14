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14 февраля, 17:15

Происшествия

СК завел уголовное дело против москвички, попытавшейся продать новорожденную дочь

СК завел уголовное дело против москвички, попытавшейся продать новорожденную дочь

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Уголовное дело завели на женщину, которая попыталась продать свою новорожденную дочь в Москве за 200 тысяч рублей. Ребенку нет двух недель.

Как рассказали в Следственном комитете, сделка должна была состояться в квартире на 3-й Парковой улице, о чем полиции стало известно заранее. На место отправили подставных покупателей, 20-летнюю мать задержали после передачи денег. На допросе она раскаялась в содеянном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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