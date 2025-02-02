В Москве шесть девочек-танцовщиц госпитализировали с отравлением

Роспотребнадзор выясняет обстоятельства отравления детей в отеле на юго-востоке Москвы. Шесть девочек-танцовщиц находятся в больнице, где проходят обследование и получают капельницы.

Преподаватель танцевального коллектива "Вдохновение" Виктория Сарычева рассказала, что детям стало плохо вечером. По ее словам, все ели одинаковую пищу – борщ, котлеты и гречку.

На месте происшествия продолжается проверка.

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