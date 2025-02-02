Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления детей на юго-востоке Москвы

Сотрудники прокуратуры расследуют обстоятельства массового отравления детей, произошедшего на юго-востоке Москвы. Группа несовершеннолетних, приехавших из Ростова-на-Дону для участия в танцевальном конкурсе, проживала в гостинице в Капотне.

Накануне вечером несколько детей почувствовали себя плохо. После этого им была вызвана скорая помощь. Врачи установили, что у них признаки пищевого отравления. Известно, что для детей была заказана еда с доставкой.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого предстоит выяснить, могла ли еда из доставки стать причиной отравления.

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