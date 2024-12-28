В Москве упростили проход на культурные мероприятия с помощь QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" начали работать QR-коды билетов на мероприятия, запланированные в столичных учреждениях культуры, передает портал мэра и правительства города.

Коды автоматически загружаются у тех пользователей, которые покупают билеты на странице городской системы "Мосбилет" или официальных сайтах учреждений, где можно пройти авторизацию через Mos ID – аккаунт портала mos.ru. Планируется, что в ближайшее время эта же функция начнет действовать в приложении "Мой id".

Благодаря нововведению вместо распечатанных или электронных билетов посетителю будет достаточно продемонстрировать QR-код, воспользовавшись для этого любым удобным ему приложением, подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В соответствии с новыми правилами на спектакли и концерты, которые состоятся с 15 марта 2025 года в учреждениях, подведомственных департаменту, можно будет пройти только после того, как посетители удостоверят свою личность с помощью QR-кода.

"QR-код билета, доступный в мобильных приложениях, удобно использовать вместо бумажного аналога. А с 15 марта он позволит посещать мероприятия без дополнительного предъявления документа на входе", – обратил внимание заместитель главы департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Так, в приложении "Госуслуги Москвы" QR-коды билетов можно будет увидеть в подразделе "Мои билеты" раздела "Услуги".

Если пользователь купит билет для другого человека, сформируется ссылка, которую можно будет ему переслать. Когда адресат перейдет по ней, ему предложат авторизоваться через Mos ID, и билет автоматически привяжется к его учетной записи, после чего начнет отображаться и в приложениях.

При входе на мероприятие посетители должны будут продемонстрировать QR-код билета. Контролер считает его с помощью цифрового устройства и пропустит гостя на мероприятие.

Важнейшим преимуществом покупки билетов с помощью Mos ID является возможность пройти авторизацию на портале mos.ru не только через учетную запись сайта, но и за счет подтвержденной учетной записи на портале gosuslugi.ru, а также через Яндекс ID, VK ID, Сбер ID, T-ID, ВТБ ID или Alfa ID.

При этом, если один покупатель приобретает сразу несколько билетов, он должен будет указать документ каждого человека, на которого оформляется билет.

До 15 марта 2025 года посетители смогут приходить на культурные мероприятия в учреждениях, принимающих участие в проекте, по старым правилам. Если же на мероприятие, которое запланировано после 15 марта, билет был приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не нужно будет предъявлять документ на входе в учреждение.

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