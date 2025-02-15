В Москве раскрыли попытку отравления ртутью в пекарне

Следствие установило, что отравление ртутью в одной из московских пекарен было покушением на убийство. Мужчина, ревнуя коллегу к общей знакомой, подмешал токсичное вещество в выпечку. Чтобы отвести от себя подозрения, он также симулировал симптомы отравления.

Роспотребнадзор проверил продукцию пекарни, но следов ртути не обнаружил. Анализы пострадавших подтвердили наличие токсина только у одного из них, после чего подозреваемый признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело, меру пресечения рассмотрят в суде.

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