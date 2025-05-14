Bloomberg: TikTok ограничил поисковые запросы, связанные с Макроном и Мерцем

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Соцсеть TikTok ограничила поиск, связанный с резонансным видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в поезде. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, TikTok также принял меры против нескольких видео. При этом в соцсети X и YouTube не прокомментировали ситуацию.

Речь идет о поездке Макрона и Мерца в Киев 10 мая на встречу "коалиции желающих". В Сети распространилось видео, на котором французский лидер во время съемки попытался быстро убрать со стола небольшой сверток.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда пошутила, что "француз, англичанин и немец" забыли спрятать свои "причиндалы" до прибытия СМИ. Она также назвала показательным молчание Берлина после видео.

В Елисейском дворце же объяснили, что белый сверток являлся не чем иным, как носовым платком. Более того, чтобы развеять сомнения, французская сторона опубликовала увеличенный фрагмент снимка, где видны детали.