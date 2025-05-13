Захарова назвала показательным молчание Берлина после видео с Мерцем и Макроном

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отсутствие реакции со стороны правительства Германии на видео с едущими в поезде канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером показательно. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Берлин <...> решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят", – заявила она в эфире телеканала "Соловьев Live".

Дипломат обратила внимание, что Елисейский дворец мгновенно назвал эту новость фейком. Тем не менее представители французских властей ни разу не потребовали от киевского режима прекратить распространение дезинформации.

Речь идет о поездке Макрона, Стармера, Мерца и польского премьера Дональда Туска в Киев 10 мая на встречу "коалиции желающих". После переговоров в Сети распространилось видео, на котором французский лидер во время съемки попытался быстро убрать со стола небольшой сверток.

Захарова тогда пошутила, что "француз, англичанин и немец" забыли спрятать свои "причиндалы" до прибытия СМИ.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев усомнился в подлинности ролика, предположив, что его могли создать с помощью искусственного интеллекта. Он также поставил под сомнение версию о том, что в свертке был сахар, намекнув, что "множество недавних идей и предложений" могли быть связаны с другим веществом.

В Елисейском дворце же объяснили, что белый сверток являлся не чем иным, как носовым платком. Более того, чтобы развеять сомнения, французская сторона опубликовала увеличенный фрагмент снимка, где видны детали.