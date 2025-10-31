РБК: в России стали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Звонки и СМС перестали приходить российским пользователям при регистрации в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в отрасли информационной безопасности.

В телеграм-канале "Код Дурова" ранее появилась информация, что от российских операторов связи потребовали не передавать звонки и СМС от Telegram и WhatsApp новым пользователям. Там отмечалось, что СМС все еще приходят, однако не на все российские номера.

В свою очередь, РБК запросил комментарий у пресс-службы Telegram и обратился в Роскомнадзор.

Ранее мобильный оператор "Волна" сообщил, что в Крыму была частично ограничена работа Telegram и WhatsApp. Там уточнили, что это касается абонентов всех операторов и провайдеров страны. Позже Роскомнадзор опроверг эту информацию и заявил, что не блокирует указанные сервисы.

