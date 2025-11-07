WhatsApp добавит функцию поиска пользователей по никнейму

Фото: depositphotos/rafapress

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) добавит функцию поиска и вызова пользователей по никнейму. Об этом сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на анонс обновления, распространенного среди бизнес-партнеров.

Новая опция позволит людям повысить конфиденциальность и общаться, не раскрывая свой номер телефона. Такая же функция уже существует в мессенджере Telegram.

Обновление запланировано на следующий год. По данным портала, объявление было адресовано представителям бизнеса, однако нововведение будет доступно и для обычных пользователей.

Ранее стало известно, что WhatsApp начал разрабатывать новую функцию для Android, которая позволит защититься от онлайн-мошенников. Она даст возможность пользователям одним касанием активировать сразу несколько строгих уровней защиты в настройках конфиденциальности. Например, люди смогут заблокировать медиафайлы и вложения от неизвестных контактов.