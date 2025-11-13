WhatsApp начал предупреждать о блокировке при отказе добавить почту в аккаунт

Фото: depositphotos/diego_cervo

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) начал активно предлагать россиянам добавить электронную почту в учетную запись, чтобы снять риск блокировки. Об этом сообщает РИА Новости.

В WhatsApp недавно появилась возможность использовать электронную почту в качестве третьего способа для входа и восстановления аккаунта в мессенджере.

Сейчас к рассылке уведомлений добавился оранжевый знак с восклицательным знаком. По словам опрошенных пользователей, при входе в мессенджер отображается надпись с рекомендацией избежать риска блокировки.

Сам мессенджер пишет, что добавление электронной почты обеспечивает дополнительный уровень безопасности и гарантирует восстановление учетной записи без подключения к СМС или телефонному звонку.

"Если вам когда-нибудь понадобится повторно зарегистрировать свой номер телефона, вы сможете использовать свой подтвержденный адрес электронной почты, чтобы вернуться в свою учетную запись", – говорится в сообщении.

Ранее мессенджер Telegram также начал предлагать некоторым российским пользователям войти в свой аккаунт с помощью электронного адреса. Возможность добавить почту появилась в разделе "Конфиденциальность".

Это позволяет войти в аккаунт с другого устройства после подтверждения электронного адреса и получения кода. Функция доступна как на iOS и Android, так и в приложении для персональных компьютеров.