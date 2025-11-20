Форма поиска по сайту

20 ноября, 11:56

Технологии

YouTube начал тестировать встроенный мессенджер в мобильном приложении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Google объявила о тестировании встроенного мессенджера в мобильном приложении YouTube, передает "Газета.ру".

Мессенджер предусматривает возможность обмениваться видеороликами и обсуждать их в приложении, при этом функция распространяется на все форматы контента, такие как стандартные видео, Shorts и прямые трансляции.

В настоящий момент эксперимент доступен ограниченному числу пользователей от 18 лет в Польше и Ирландии. У тестеров появился новый раздел, который называется "Сообщения". Для того чтобы отправить ролик, нужно нажать на значок уведомлений, выбрать опцию "Пригласите других пользователей для обмена видео" и отправить приглашения со ссылкой.

Пользователь может принять или отклонить запрос, а после подтверждения общение будет происходить в приложении YouTube напрямую. Ссылки-приглашения действуют в течение недели с момента создания.

Google указывает на то, что отправленные сообщения могут проходить автоматическую проверку на соответствие правил сообщества, особенно если будет обнаружен контент, способный причинить вред. В компании пока не раскрывают сроки возможного расширения тестирования или внедрения функции для более широкой аудитории.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) приступил к разработке над новой функцией для Android, которая поможет пользователям защититься от онлайн-мошенников.

Функция выйдет в следующем обновлении. Она позволит одним касанием активировать сразу несколько строгих уровней защиты в настройках конфиденциальности, что избавит пользователей от необходимости вручную изменять каждый параметр.

