Началось тестирование новой версии цифрового ассистента "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент информационных технологий начал тестировать новую версию цифрового ассистента "Москва" в чате поддержки mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Присоединиться к тестированию может любой пользователь mos.ru. Нужно только пройти авторизацию на портале и перейти по ссылке, тогда новая версия ассистента появится в течение суток.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов рассказал, что цифровой ассистент "Москва" должен стать незаменимым помощником для жителей столицы. Сейчас с его помощью уже можно передать показания счетчиков, посмотреть расписание школьных занятий, получить документы жилищного учета, а также подать заявку на вывоз ненужных вещей.

"На очереди еще несколько сервисов, которые жители смогут получить через ассистента. Помимо этого, он умеет отвечать на распространенные вопросы о жизни в городе и столичных услугах", – добавил он.

Фролов отметил, что многие функции в цифровом помощнике появились благодаря просьбам москвичей.

Как выяснили аналитики департамента информационных технологий Москвы, 78% столичных IT-специалистов считают, что в будущем благодаря искусственному интеллекту будут автоматизированы рутинные задачи.

Также некоторые эксперты предполагают, что к 2028 году около 15% ежедневных задач будет выполнять ИИ. К этому стремится и Москва, развивая цифрового ассистента.

Сейчас у горожан уже есть возможность взаимодействовать с помощником как в письменном виде, так и с помощью голоса. В его работе используются современные технологии машинного обучения, которые помогают ему точнее отвечать на вопросы.

С момента запуска в 2024 году он уже сумел обработать миллион запросов. И в 70% случаев ассистенту не потребовалась помощь оператора.

Ранее пользователям стала доступна новая версия приложения "Моя Москва". Ее могут скачать владельцы смартфонов с операционными системами iOS и Android. В новой версии стало больше сервисов, важные сведения доступны в формате виджетов. На главном экране появились основные разделы.

