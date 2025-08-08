Сообщения о массовом отравлении россиян в Турции будут расследованы

Фото: телеграм-канал SHOT

Сообщения о массовом пищевом отравлении россиян в турецком отеле Club Hotel Anjeliq 5 будут расследованы. Об этом РИА Новости сообщили в муниципалитете Аланьи.

Информацию об отравлении путешественников ранее опубликовал телегам-канал Shot. Согласно ей, первые сообщения об этом начали поступать еще в июле, когда у нескольких постояльцев отеля Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье поднялась температура и появились тошнота и рвота.

В муниципалитете обещали проверить данные заявления и подчеркнули, что на сегодняшний день жалоб от российских туристов не поступало.

Ранее в Российском союзе туриндустрии прокомментировали ситуацию, связанную с лихорадкой чикунгунья, которая активно распространяется в Китае. По данным РСТ, в связи с этим туроператоры и страховые компании не получали обращений от россиян.

Уточнялось, что больше всего от вируса пострадали жители провинции Гуандун. В КНР вводятся жесткие ограничения. В РСТ заметили, что эти меры не сопоставимы с теми, что применялись во время пандемии COVID-19. Однако в организации настоятельно рекомендовали туристам использовать репелленты, носить противомоскитные сетки и защитную одежду.

Вирусолог Анатолий Альтштейн обратил внимание, что лихорадку разносят определенные виды комаров, которые не водятся в российских широтах из-за отсутствия подходящих условий, а потому вирус не угрожает гражданам.

Однако иммунолог Николай Крючков возразил, что изменение климата может привести к смещению субтропических и тропических зон обитания этих видов комаров на север.

