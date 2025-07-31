Страховые компании не получали жалоб от россиян на аллергию на море в Турции и Египте

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Страховые и туристические компании не получали жалоб от россиян на аллергию на море в Турции, Египте и на Мальдивах. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), передает ТАСС.

Телеграм-канал SHOT ранее опубликовал информацию, согласно которой туристы из России массово обращались к врачам с выраженными покраснениями на коже и зудом.

Отдыхающие утверждали, что симптомы проявляются сразу после купания в море. При этом в местных клиниках им прописывали антигистаминные препараты и мазь от воспалений, а также советовали смывать соленую воду после каждого захода в море.

По мнению врачей, к которым обратились туристы, так проявляется аллергия на море. Из-за высокого уровня ультрафиолета и экстремальной жары на курортах даже люди без проблем с кожей сталкиваются с подобными реакциями, добавляют специалисты.

Ранее столичные эксперты рассказали, кому стоит избегать купания в море. В зоне риска находятся люди с дерматитом, аллергией и другими кожными заболеваниями. Также воздержаться от контакта с морской водой стоит, если на коже есть открытые раны, порезы и свежие шрамы.

