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28 июля, 14:28

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Врач Овнанян: купаться в море не стоит при наличии дерматита и аллергии

Россиянам рассказали, кому не стоит купаться в морской воде

Фото: depositphotos/artem_furman

Дерматит, аллергия и другие кожные заболевания являются противопоказаниями для купания в морской воде, заявила в беседе с NEWS.ru врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян.

Также морская вода может навредить, если на коже есть открытые раны, порезы, свежие шрамы. Лучше не купаться в море после пилингов и лазеров, так как кожа становится более чувствительной.

Кроме того, людям, склонным к аллергии, врачи не рекомендуют купаться в водоемах с большим количеством водорослей. В водной растительности могут размножаться различные болезнетворные бактерии, особенно в жаркую погоду.

Ранее сообщалось, что вода в столичных водоемах прогрелась до 25 градусов. По словам экспертов, она теплее, чем на многих Черноморских курортах.

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