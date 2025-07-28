Врач Овнанян: купаться в море не стоит при наличии дерматита и аллергии

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Дерматит, аллергия и другие кожные заболевания являются противопоказаниями для купания в морской воде, заявила в беседе с NEWS.ru врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян.

Также морская вода может навредить, если на коже есть открытые раны, порезы, свежие шрамы. Лучше не купаться в море после пилингов и лазеров, так как кожа становится более чувствительной.

Кроме того, людям, склонным к аллергии, врачи не рекомендуют купаться в водоемах с большим количеством водорослей. В водной растительности могут размножаться различные болезнетворные бактерии, особенно в жаркую погоду.

Ранее сообщалось, что вода в столичных водоемах прогрелась до 25 градусов. По словам экспертов, она теплее, чем на многих Черноморских курортах.