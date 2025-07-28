Врач Романов назвал инсоляцию причиной развития онкологии летом

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Пребывание на открытом солнце – это самый опасный фактор, который может спровоцировать развитие онкологии во время отдыха. Об этом Москве 24 рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук Илья Романов.

Ранее врач Евгений Черемушкин предупредил, что в период отпусков повышается риск развития онкологических заболеваний. Это связано с тем, что длительное пребывание на солнце, переезды и смена часовых поясов увеличивают нагрузку на иммунную систему, сообщил сайт "Аргументы и факты".

По мнению Романова, в целом поездка на отдых не связана с какими-то повышенными рисками развития рака.

"Отпуск непродолжителен, и перелеты, джетлаг, нарушение диеты и потребление какой-то необычной и чрезмерно острой пищи не являются канцерогенами, то есть факторами, которые воздействуют на человека долго", – отметил он.



Илья Романов врач-онколог, доктор медицинских наук Исключение составляет только инсоляция – прямые солнечные лучи приводят к развитию меланомы. Поэтому на отдыхе крайне важно стараться избегать открытого солнца даже вечером и пользоваться защитным кремом.

При этом для хорошего самочувствия в отпуске все же нужно стараться беречь иммунитет. Прежде всего, не стоит злоупотреблять спиртными напитками, поскольку организму и так непросто в новых условиях, подчеркнул Романов.

Также он посоветовал в первый день прилета постараться отдохнуть, поспать и максимально восстановиться.

"Если сложно уснуть, можно даже использовать мягкие снотворные, например мелатонин", – отметил врач.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что вещества в некоторых лекарственных средствах повышают чувствительность кожи к солнечным лучам. К ним относится тетрациклиновый ряд антибиотиков, некоторые популярные нестероидные противовоспалительные препараты от головной или мышечной боли, а также лекарства, снижающие артериальное давление.

